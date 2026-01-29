Beşiktaş stoper transferinde sürpriz bir ismi gündemine aldı

Defans hattını güçlendirmek isteyen Siyah- Beyazlılar sürpriz bir isim için harekete geçti. Kartal'ın Rus ekibi Lokomotiv Moskova'da forma giyen Meksikalı stoper Cesar Montes için girişimlere başladığı öğrenildi. Beşiktaş'ın kısa süre içinde teklif yapmayı planladığı 29 yaşındaki oyuncunun menajeri Sergio Vizuete de transferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Vizuete, "Lokomotiv Moskova'nın, Beşiktaş'tan bir teklif aldığı doğru. Bonservis bedeli üzerinde pazarlık yapılıyor. Cesar, şu an Rusya'da halinden memnun. Kış transfer dönemi için bir ayrılık düşüncemiz söz konusu değil. Kulüpler kendi aralarında anlaşır ve bu transferi uygun görürse, bizim yapabileceğimiz bir şey olmaz" ifadelerini kullandı. Montes ile ilgili ilerleyen günlerde somut gelişmeler yaşanması bekleniyor. Rus ekibiyle bu sezon 19 maça çıkan ve 1 gol, 1 asist kaydeden 1.95'lik stoperin takımıyla olan kontratı 2029 yılında sona erecek.

Beşiktaş'tan ayrılan oyunculardan takımın kazandığı bonservis ücretleri (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)

Beşiktaş bu sezon başından itibaren takımdan ayrılan 13 isimden ciddi bir gelir elde ederek kasasını doldurdu. Siyah-Beyazlılar Abraham, Gedson, Rafa, Silva, Demir Ege Tıknaz, Arroyo, Zaynutdinov gibi isimlerin satışından 71 milyon euroluk gelir elde etti. Söz konusu 13 isimden 5'i kiralık olarak takımdan ayrılırken opsiyonların kullanması durumunda bu rakam daha artacak.

DJALO'YA İZİN YOK

Beşitaş'ın Portekizli stoperi Tiago Djalo'ya birkaç takımdan sözlü teklif geldiği ancak teknik direktör Sergen Yalçın'ın deneyimli stoperin takımda kalmasını istemesi nedeniyle gelen tekliflerin reddedildiğiöğrenildi.

ADALI BASIN KARŞISINDA

Beşiktaş, Başkan Serdal Adalı'nın bugün saat 15.00'te basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Adalı, toplantıda kulüp gündemine ve transfere dair önemli açıklamalarda bulunacak.