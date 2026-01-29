A Milli Futbol Takımı'nın 'Milli' Teknik Direktörü Vincenzo Montella

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İstanbul'da kısa bir gezintiye çıktı. İtalyan teknik adam halkın arasına karışarak Eminönü'nde balık ekmek yerken objektiflere yansıdı. Deneyimli çalıştırıcının sade ve doğal tavırları dikkat çekti. Montella'nın balık ekmek yediği görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ancak Montella'nın balığın yanında ayran içmesi taraftarları endişelendirdi. Birçok kullanıcı Montella'yı etiketleyerek İtalyan teknik adamı zehirlenme konusunda uyardı. Eminönü gezisi sırasında çevredeki vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Montella, mütevazı tavırlarıyla takdir topladı.

ROMA'YI ZİYARET ETTİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya ekibi Roma'yıziyaret etti. TFF'den yapılan açıklamaya göre Vincenzo Montella, mart ayında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçları öncesinde, kulüp ziyaretleri turuna Roma ile başladı. Kulübün Trigoria'daki tesislerine giden Montella, burada kıdemli danışman Claudio Ranieri, teknik direktör Gian Piero Gasperini ve milli oyuncu Zeki Çelik ile görüştü.