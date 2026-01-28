Trabzonspor'da sol kanat operasyonu: Transferde yeni hedef Davitashvili

Trabzonspor'da sol kanat için belirlenen transfer listesinin ilk sırasında yer alan Jens Petter Hauge için kulübüyle temaslar kurulmasına rağmen Norveçli oyuncunun Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmaması nedeniyle bu süreç beklemeye alındı. Yönetim, bu belirsizliğin uzamaması adına alternatif planı gecikmeden devreye soktu.

Davitashvili (Haberin fotoğrafları Getty Images'a aittir)

Saint-Etienne formasıyla sergilediği performansla dikkat çeken Zuriko Davitashvili, Trabzonspor izleme ekibinden tam not aldı. Hızı, bire birdeki etkinliği ve skor katkısıyla öne çıkan Gürcü futbolcu için bir fiyat araştırması yapılmaya başlandı. Davitashvili'nin transferiyle ilgili kulüpler arasında bir görüşmenin başlayabileceği öğrenildi. Trabzonspor, sol kanat transferi için direkt katkı sağlama ve hazır oyuncu beklentilerini ön planda tutuyor. Karadeniz Fırtınası'nın bu bölge için yapmayı planladığı takviye için önemli bir maliyeti de gözden çıkardığı belirtildi.

Haber: Yunus Emre Sel