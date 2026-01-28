Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City karşısında ilk 16 için sahada: İşte muhtemel 11'ler
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bugün İngiliz temsilcisi Manchester City'nin karşısına çıkıyor. İlk 24'ü yüzde 99 garantileyen Süper Lig lideri Cimbom, Kupa 1'de lig aşamasındaki son maçını kazanarak ilk 16'ya girmeyi hedefliyor. Karşılaşma öncesi iki teknik direktör sahaya sürecekleri 11'ler belirledi. Sarı-Kırmızılılar'ın bugün alacağı sonuca göre play-off'taki muhtemel rakipleri de belli oldu.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki son maçında bugün deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak. Etihad Stadı'nda oynanacak ve saat 23.00'teki karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.
Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan Sarı- Kırmızılılar, 10 puan topladı. Aslan, M.City deplasmanında kazanarak 36 takımlı lig etabını ilk 16 içinde bitirmeye çalışacak.
SAHA AVANTAJI YAKALAYACAK
Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 içinde yer almayı yüzde 99 garantileyen Cimbom, play-off'ta seri başı olmak için mücadele edecek. Galatasaray, bügünkü maçı kazanması durumunda ilk 16'da yer alacak.
Galatasaray, lig etabını ilk 16'da tamamlaması durumunda seri başı olarak play-off'ta önemli bir avantaj yakalayacak. Seri başı olmasının avantajı ise ilk maçı deplasmanda oynayacak olması. Galatasaray, rövanş maçını ise evinde oynayacak.
SINGO MAÇKADROSUNDA
Cimbom'da sakatlığı nedeniyle14 Kasım'dan buyana formasındanuzak kalan Wilfried Singo, Manchester City ile oynanacak maçın kadrosunda yer aldı. Son idmanda takımla birlikte çalışan 25 yaşındaki Fildişili stoperin maçın gidişatına göre 2. yarıda oyuna dahil olması bekleniyor.
BAŞA BAŞ OYNAYACAK GÜÇTEYİZ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Manchester City maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam,"Manchester City yıldız oyunculara sahip güçlü bir takım. Zor bir maç olacak. Karşımıza kim çıkarsa çıksın, başa baş mücadele edecek güçteyiz. İstediğimiz sonucu alacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleriyle ilgili de konuşan Buruk, "Biz maç maç bakıyoruz. Hedefimiz gidebileceğimiz yere kadar gitmek"şeklinde konuştu.
Karşılaşma öncesi iki teknik direktör sahaya sürecekleri 11'ler belirledi.
MANCHESTER CİTY: Donnarumma, Nouri, Aké, Khusanov, Nunes Reijnders, Silva, Foden, Cherki, Doku Haaland.
GALATASARAY: Uğurcan, Jakobs, Abdülkerim, Sanchez, Sallai Torreira, Lemina, Barış Alper, Sara, Sane, Osimhen.
3 İHTİMALDE OLASI RAKİPLER
Temsilcimiz Galatasaray bugün Manchester City ile zorlu bir maç oynayacak. Sarı-Kırmızılılar'ın bugün alacağı sonuca göre play-off'taki muhtemel rakipleri de belli oldu.
KAZANIRSA
Aslan, Manchester City maçını kazanırsa en olası 3 rakip: Bayer Levekursen, Borussia Dortmund ve Marsilya.
BERABERLİKTE
Beraberlik durumunda ise en olası 3 rakip: İnter, Newcastle United ve Borussia Dortmund.
YENİLİRSE
Galatasaray, bugün oynanacak maçta sahadan yenilgiyle ayrılması durumunda ise Newcastle United, Atalanta ve İnter'den biriyle eşleşecek. Galatasaray, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarıyla yaptığı 25 maçta 6 galibiyet ve 9 beraberlik alırken, 10 kez mağlup oldu.