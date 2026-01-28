Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City karşısında ilk 16 için sahada: İşte muhtemel 11'ler

Galatasaray, lig etabını ilk 16'da tamamlaması durumunda seri başı olarak play-off'ta önemli bir avantaj yakalayacak. Seri başı olmasının avantajı ise ilk maçı deplasmanda oynayacak olması. Galatasaray, rövanş maçını ise evinde oynayacak.

SINGO MAÇ KADROSUNDA Cimbom'da sakatlığı nedeniyle 14 Kasım'dan bu yana formasından uzak kalan Wilfried Singo, Manchester City ile oynanacak maçın kadrosunda yer aldı. Son idmanda takımla birlikte çalışan 25 yaşındaki Fildişili stoperin maçın gidişatına göre 2. yarıda oyuna dahil olması bekleniyor.

Okan Buruk

BAŞA BAŞ OYNAYACAK GÜÇTEYİZ



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Manchester City maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam,"Manchester City yıldız oyunculara sahip güçlü bir takım. Zor bir maç olacak. Karşımıza kim çıkarsa çıksın, başa baş mücadele edecek güçteyiz. İstediğimiz sonucu alacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleriyle ilgili de konuşan Buruk, "Biz maç maç bakıyoruz. Hedefimiz gidebileceğimiz yere kadar gitmek"şeklinde konuştu.



Karşılaşma öncesi iki teknik direktör sahaya sürecekleri 11'ler belirledi.

MANCHESTER CİTY: Donnarumma, Nouri, Aké, Khusanov, Nunes Reijnders, Silva, Foden, Cherki, Doku Haaland.



GALATASARAY: Uğurcan, Jakobs, Abdülkerim, Sanchez, Sallai Torreira, Lemina, Barış Alper, Sara, Sane, Osimhen.

Manchester City - Galatasaray maçı muhtemel 11'ler

Şampiyonlar Ligi puan durumu



3 İHTİMALDE OLASI RAKİPLER



Temsilcimiz Galatasaray bugün Manchester City ile zorlu bir maç oynayacak. Sarı-Kırmızılılar'ın bugün alacağı sonuca göre play-off'taki muhtemel rakipleri de belli oldu.