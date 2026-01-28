Douglas Luiz Aston Villa'da!

Douglas Luiz, Aston Villa formasıyla daha önce 5 sezon boyunca istikrarlı bir performans ortaya koymuş ve orta sahanın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelmişti. Teknik kapasitesi, oyun görüşü ve dengeleyici rolüyle taraftarların da beğenisini kazanan Brezilyalı futbolcu, yeniden Villa Park'a dönmüş oldu.

