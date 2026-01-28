Douglas Luiz Aston Villa'da!
Aston Villa, 2024 yılında 51,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Juventus’a sattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Douglas Luiz’i kiralık olarak yeniden kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Giriş Tarihi:
Douglas Luiz, Aston Villa formasıyla daha önce 5 sezon boyunca istikrarlı bir performans ortaya koymuş ve orta sahanın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelmişti. Teknik kapasitesi, oyun görüşü ve dengeleyici rolüyle taraftarların da beğenisini kazanan Brezilyalı futbolcu, yeniden Villa Park'a dönmüş oldu.