Chelsea Raheem Sterling'in sözleşmesini feshetti

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 3,5 sezon boyunca mavi-beyazlı formayı giyen 31 yaşındaki İngiliz futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi. Chelsea , Sterling'e kulübe verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.

Raheem Sterling (REUTERS)

YÜKSEK BEDELLİ TRANSFER

Daha önce Liverpool, Manchester City ve Arsenal formalarını giyen Raheem Sterling, 2022 yılında 47,5 milyon sterlin bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer olmuştu.

CHELSEA PERFORMANSI

Sterling, Chelsea kariyeri boyunca toplam 81 resmi maçta görev aldı ve bu karşılaşmalarda 19 gol kaydetti. Zaman zaman etkili performanslar sergilese de beklentilerin altında kalan İngiliz oyuncu, kariyerini geleceğini noktaladı.