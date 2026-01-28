2026 NBA All-Star | İşte Yükselen Yıldızlar'ın kadroları ve maç tarihi...

NBA'de 2026 All-Star heyecanı Los Angeles'ta başlıyor. Çaylak ve ikinci sezonunu oynayan 21 basketbolcu, eski basketbolcular Carmelo Anthony, Tracy McGrady ve Vince Carter'ın başantrenörlüğünü yapacağı takımlara 7'şerli olarak draft edildi ve kadrolar netleşti.