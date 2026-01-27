Yasin Özcan Beşiktaş yolunda: Abraham detayı dikkat çekti

19 yaşındaki stoper, futbola Kasımpaşa altyapısında başladıktan sonra sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Başarılı grafiği sonrası 2025 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın kadrosuna katılan Yasin Özcan, daha sonra Belçika temsilcisi Anderlecht'e kiralandı.

Yasin Özcan, İstanbul'a geldi (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

TRANSFERDE ABRAHAM DETAYI

Beşiktaş'ın, transferi Abraham dosyası kapsamında gerçekleştirmeyi planladığı ve herhangi bir pürüz çıkmaması halinde Yasin Özcan'ın siyah-beyazlı ekibe imza atacağı öğrenildi.