Yasin Özcan Beşiktaş yolunda: Abraham detayı dikkat çekti
Beşiktaş’ın savunma hattını güçlendirmek için gündemine aldığı Yasin Özcan, transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul’a geldi. Genç futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından siyah-beyazlı kulüple resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
19 yaşındaki stoper, futbola Kasımpaşa altyapısında başladıktan sonra sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Başarılı grafiği sonrası 2025 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın kadrosuna katılan Yasin Özcan, daha sonra Belçika temsilcisi Anderlecht'e kiralandı.
TRANSFERDE ABRAHAM DETAYI
Beşiktaş'ın, transferi Abraham dosyası kapsamında gerçekleştirmeyi planladığı ve herhangi bir pürüz çıkmaması halinde Yasin Özcan'ın siyah-beyazlı ekibe imza atacağı öğrenildi.