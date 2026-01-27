Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın Aston Villa FC Limited'e kesin transferi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Açıklamada, transfer kapsamında İngiliz kulübün Beşiktaş'a 21 milyon avro sözleşme fesih bedeli ödeyeceği belirtildi.

Tammy Abraham, Aston Villa'ya transfer oldu (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

26 MAÇTA 13 GOL KAYDETTİ

Ayrıca, FIFA talimatları doğrultusunda doğacak dayanışma katkı bedellerinin de Aston Villa tarafından karşılanacağı kaydedildi. Siyah-beyazlı kulüp, açıklamasında Abraham'a kariyerinin bundan sonraki döneminde başarı dileklerini iletti.

Aston Villa cephesinden yapılan duyuruda ise sözleşmenin süresine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Tammy Abraham, Beşiktaş formasıyla görev aldığı 26 maçta 13 gol kaydetti.