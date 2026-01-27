Kenan Yıldız Juve'de kalacak!





Juventus, 20 yaşındaki futbolcu ile yeni sözleşme imzalamaya hiç olmadığı kadar yaklaştı. İtalyan ekibi, anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte Kenan Yıldız'ın 2029'da bitecek sözleşmesini 2031 yılına kadar uzatacak. Kenan Yıldız, yeni sözleşmeyle birlikte Juventus'tan yıllık 6 milyon euro kazanacak.



İtalyan basınında yer alan habere göre, Kenan Yıldız'ın yeni sözleşmesi konusunda tek bir engelin kaldığı ve bunun genç oyuncunun ailesinin istediği imza bonusu olduğu yazıldı.



Juventus forması altında bu sezon 29 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 9 gol attı ve 8 asist yaptı.

