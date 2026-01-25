Girona'da Dominik Livakovic krizi! Numara seferberliği

İspanya La Liga ekiplerinden Girona'da kaleci hattında yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Fenerbahçe'den büyük beklentilerle kiralanan ancak şu ana kadar hiçbir resmi maçta forma giyemeyen Dominik Livakovic'in takımdan ayrılma kararı aldığı öğrenildi.

TER STEGEN PLANI

Girona, Barcelona'dan kadrosuna kattığı Marc-Andre ter Stegen'i kısa süre içerisinde sahaya sürmeyi hedefliyor. Ancak Alman kalecinin henüz La Liga listesine yazılamaması süreci zorlaştırıyor. İspanyol kulübü, pazartesi gününe kadar işlemleri tamamlayarak Stegen'i maça yetiştirmeyi planlıyor.