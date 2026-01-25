Girona'da Dominik Livakovic krizi! Numara seferberliği
Fenerbahçe’den kiralık olarak Girona’ya giden Dominik Livakovic, İspanya’da henüz forma şansı bulamazken bu kez forma numarası ve transfer süreciyle gündeme geldi. Hırvat file bekçisi eğer ayrılmazsa takıma yeni katılan Marc-Andre ter Stegen için farklı bir seçim yapılacak.
İspanya La Liga ekiplerinden Girona'da kaleci hattında yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Fenerbahçe'den büyük beklentilerle kiralanan ancak şu ana kadar hiçbir resmi maçta forma giyemeyen Dominik Livakovic'in takımdan ayrılma kararı aldığı öğrenildi.
TER STEGEN PLANI
Girona, Barcelona'dan kadrosuna kattığı Marc-Andre ter Stegen'i kısa süre içerisinde sahaya sürmeyi hedefliyor. Ancak Alman kalecinin henüz La Liga listesine yazılamaması süreci zorlaştırıyor. İspanyol kulübü, pazartesi gününe kadar işlemleri tamamlayarak Stegen'i maça yetiştirmeyi planlıyor.
"1 NUMARA" KRİZİ
AS gazetesinde yer alan habere göre Girona, Dominik Livakovic ile yollarını ayırarak Hırvat kalecinin giydiği 1 numaralı formayı Marc-Andre ter Stegen'e vermek istiyor. Bu doğrultuda kulüp yönetiminin Livakovic ile sözleşme feshi için masaya oturduğu belirtildi.
LIVAKOVIC'İN KARARI
Birçok kulüpten teklif almasına rağmen kariyer planlaması konusunda net bir duruş sergileyen Dominik Livakovic'in, futbola başladığı ve efsaneleştiği kulüp olan Dinamo Zagreb'e geri dönmek istediği ifade edildi. Girona, pazartesi gününe kadar Livakovic ile yollarını ayıramazsa, ter Stegen'e farklı bir forma numarası vermek zorunda kalacak.
GIRONA PERFORMANSI
Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde Girona'ya kiralanan Dominik Livakovic, İspanyol ekibinde şu ana kadar hiçbir resmi maçta forma giymedi.