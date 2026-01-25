Carrick'ten dev bir zafer daha! Arsenal - Manchester United: 2-3 | MAÇ SONUCU

Premier Lig'in 23. haftasında lider Arsenal, teknik direktör değişikliğine giden Manchester United'ı Emirates Stadyumu'nda konuk etti.

Karşılaşmada Arsenal, 29. dakikada Lisandro Martinez'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Manchester United, bu gole 37. dakikada Bryan Mbeumo ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.