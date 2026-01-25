Carrick'ten dev bir zafer daha! Arsenal - Manchester United: 2-3 | MAÇ SONUCU
Premier Lig'de Manchester United, Manchester City'nin ardından Arsenal'ı da mağlup etti. Kırmızı Şeytanlar, deplasmanda 3-2 kazanarak şampiyonluk yarışında Arsenal'a ağır bir darbe vurdu.
Premier Lig'in 23. haftasında lider Arsenal, teknik direktör değişikliğine giden Manchester United'ı Emirates Stadyumu'nda konuk etti.
Karşılaşmada Arsenal, 29. dakikada Lisandro Martinez'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.
Manchester United, bu gole 37. dakikada Bryan Mbeumo ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.
İKİNCİ YARIDA GOL DÜELLOSU
İkinci yarıda tempo yükseldi. Manchester United, 51. dakikada Patrick Dorgu'nun ceza sahası dışından attığı golle 2-1 öne geçti.
Arsenal, 83. dakikada Mikel Merino'nun golüyle skora yeniden denge getirdi. Ancak 69. dakikada Mbeumo'nun yerine oyuna dahil olan Cunha, 87. dakikada attığı şık golle Manchester United'a galibiyeti getirdi.
PUAN DURUMU VE YARIŞ
Son 3 lig maçında puan kaybı yaşayan Arsenal, 50 puanda kaldı. Topçular ile Manchester City arasındaki puan farkı 4'e düştü.
Manchester United ise Michael Carrick yönetiminde çıktığı ikinci maçını da kazanarak puanını 38'e yükseltti.