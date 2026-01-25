Akrepler galibiyeti hatırladı! Antalyaspor - Gençlerbirliği: 2-1 | MAÇ SONUCU

Antalyaspor, ikinci yarıda oyunun kontrolünü eline aldı. Ev sahibi ekip, 63. dakikada Sander van de Streek'in kaydettiği golle 2-1 öne geçti ve kalan bölümde skor üstünlüğünü korumayı başardı.

Corendon Airlines Park Antalya'da oynanan karşılaşmaya tempolu başlayan konuk ekip, 13. dakikada Sekou Koita'nın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Antalyaspor , bu gole 26. dakikada Dario Saric ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Sander van de Streek (AA)

PUANLAR EŞİTLENDİ

Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 19'a yükseltti ve aynı puandaki Gençlerbirliği'ni yakaladı. Başkent ekibi ise haftayı puansız kapattı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Gençlerbirliği ise Gaziantep FK'yi ağırlayacak.