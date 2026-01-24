Semih attı 3 puan geldi! Fiorentina - Cagliari: 1-2 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A’nın 22. haftasında Fiorentina ile Cagliari karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Cagliari deplasmanda 2-1 kazandı. Konuk ekibin gollerinden biri Semih Kılıçsoy’dan geldi.
Giriş Tarihi:
Cagliari, 31. dakikada Semih Kılıçsoy'un golüyle öne geçti. Konuk ekip, 47. dakikada Marco Palestra ile farkı ikiye çıkardı. Fiorentina'nın tek golü ise 74. dakikada Marco Brescianini'den geldi.
SEMİH KILIÇSOY'DAN KRİTİK GOL
Cagliari'nin Beşiktaş'tan kiraladığı Semih Kılıçsoy, gol attığı karşılaşmada 71 dakika sahada kaldı. 20 yaşındaki genç futbolcu, Serie A'da bu sezon çıktığı 13. maçta 3. golünü kaydetti.
YENİ RAKİP VERONA
Bu galibiyetle Cagliari puanını 25'e yükseltti. Fiorentina ise 17 puanda kaldı.
İtalya Ligi'nde gelecek hafta Fiorentina, Napoli deplasmanına konuk olacak. Cagliari ise sahasında Hellas Verona ile karşılaşacak.