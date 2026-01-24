Ozan Kabak sevindi Can Uzun üzüldü! Eintracht Frankfurt - Hoffenheim: 1-3 | MAÇ SONUCU

Ev sahibi Eintracht Frankfurt, karşılaşmanın 18. dakikasında Arnaud Kalimuendo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu golün asistini milli futbolcu Can Uzun yaptı. Frankfurt, ilk yarıyı bu golle 1-0 üstün tamamladı.

HOFFENHEIM GERİ DÖNDÜ

İkinci yarıya etkili başlayan Hoffenheim, 52. dakikada Max Moerstedt'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. Konuk ekip, 60. dakikada milli futbolcu Ozan Kabak'ın attığı golle 2-1 öne geçti. Hoffenheim, 65. dakikada Ayrele Amenda'nın kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkardı ve mücadeleyi 3-1 kazandı.

MİLLİ FUTBOLCULARIN PERFORMANSI

Eintracht Frankfurt'ta maça ilk 11'de başlayan ve takımının golünde asist yapan Can Uzun, 61 dakika sahada kaldı. Hoffenheim'da fileleri havalandıran Ozan Kabak ise karşılaşmayı 90 dakika tamamladı.

PUAN DURUMU VE FİKSTÜR

Bu sonucun ardından Hoffenheim puanını 36'ya yükseltirken, Eintracht Frankfurt 27 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Hoffenheim, Werder Bremen deplasmanına gidecek. Eintracht Frankfurt ise sahasında Bayer Leverkusen'i konuk edecek.