Masuaku'dan sürpriz transfer

Beşiktaş'la sözleşmesi bittikten sonra İngiltere Premier Lig ekibi Sunderland'e imza atan Arthur Masuaku, sezonun ikinci yarısında başka bir takımda top koşturacak.



ANLAŞMA TAMAM



L'Equipe'te yer alan habere göre Masuaku'nun kiralık transferi için Fransa Ligue 1 takımı Lens ve Sunderland anlaşmaya vardı.



SEZON SONUNA KADAR KİRALANACAK



Haberde, 32 yaşındaki sol bekin sezon sonuna kadar kiralanacağı ve hafta başında imza için Fransa'ya gideceği ifade edildi.

