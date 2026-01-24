Marmoush ve Semenyo 3 puanı getirdi! Manchester City - Wolverhampton: 2-0 | MAÇ SONUCU

Antonie Semenyo (EPA)

HAALAND YEDEKTEN GİRDİ

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Erling Haaland, 73. dakikada Rayan Cherki'nin yerine oyuna dahil oldu. Norveçli yıldız, sahada kaldığı sürede skora katkı yapamadı.

PUAN DURUMU VE FİKSTÜR

Bu galibiyetin ardından Manchester City puanını 46'ya yükseltti. Wolverhampton ise 8 puanda kaldı. Premier Lig'de gelecek hafta Manchester City, deplasmanda Tottenham ile karşılaşacak. Wolverhampton ise sahasında Bournemouth'u konuk edecek.