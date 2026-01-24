Marmoush ve Semenyo 3 puanı getirdi! Manchester City - Wolverhampton: 2-0 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig’de 23. hafta maçında Manchester City ile Wolverhampton karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu’nda oynanan mücadelede kazanan 2-0’lık skorla ev sahibi Manchester City oldu.
Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Omar Marmoush ve 45. dakikada Antoine Semenyo kaydetti. Ev sahibi ekip, ilk yarıda bulduğu gollerle karşılaşmada üstünlüğü ele aldı.
HAALAND YEDEKTEN GİRDİ
Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Erling Haaland, 73. dakikada Rayan Cherki'nin yerine oyuna dahil oldu. Norveçli yıldız, sahada kaldığı sürede skora katkı yapamadı.
PUAN DURUMU VE FİKSTÜR
Bu galibiyetin ardından Manchester City puanını 46'ya yükseltti. Wolverhampton ise 8 puanda kaldı. Premier Lig'de gelecek hafta Manchester City, deplasmanda Tottenham ile karşılaşacak. Wolverhampton ise sahasında Bournemouth'u konuk edecek.