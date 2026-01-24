Manchester City'nin yıldızı Galatasaray maçında yok!

Pep Guardiola (REUTERS)

SAVINHO GALATASARAY MAÇINDA YOK

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Brezilyalı oyuncunun durumuyla ilgili, "Savinho hâlâ sakat. Cuma günü sahada koşu yaptı. Dönüşü 2-3 hafta sürebilir, belki daha da kısa ama şu an net değil."ifadelerini kullandı.

NICO GONZALEZ ŞÜPHELİ

Orta sahadaki eksiklere de değinen Guardiola, "Nico Gonzalez'in Galatasaray maçında Rodri'nin yokluğunda bize yardımcı olmasını umuyorum ancak durumu şu an için şüpheli." dedi.

KOVACIC AÇIKLAMASI

Tecrübeli teknik adam, Mateo Kovacic'in sakatlık süreciyle ilgili ise şu değerlendirmeyi yaptı: "Geçen sezon Fulham maçından sonra onunla konuştum ve Kulüpler Dünya Kupası'na gitmemesini, burada kalıp ameliyat olmasını istedim. 2-3 maç oynadı ancak kemiği iyi tepki vermedi, bu yüzden yeniden ameliyat oldu."