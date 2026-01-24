Manchester City'nin yıldızı Galatasaray maçında yok!
Şampiyonlar Ligi’nde gelecek hafta temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşacak Manchester City’de teknik direktör Pep Guardiola, mücadele öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. İspanyol çalıştırıcı, Savinho'nun forma giyemeyeceğini ve Nico Gonzelez'in durumunun şüpheli olduğunu söyledi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında sahasında Atletico Madrid'i konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılarak hanesine 1 puan yazdırdı.
Atletico Madrid'in golü 4. dakikada Giuliano Simeone'den gelirken, Galatasaray'ın golü 20. dakikada Marcos Llorente'nin kendi kalesine attığı golle geldi.
Sarı-kırmızılılar, lig aşamasının son haftasında deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya gelecek. 28 Ocak Çarşamba günü Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.
SAVINHO GALATASARAY MAÇINDA YOK
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Brezilyalı oyuncunun durumuyla ilgili, "Savinho hâlâ sakat. Cuma günü sahada koşu yaptı. Dönüşü 2-3 hafta sürebilir, belki daha da kısa ama şu an net değil."ifadelerini kullandı.
NICO GONZALEZ ŞÜPHELİ
Orta sahadaki eksiklere de değinen Guardiola, "Nico Gonzalez'in Galatasaray maçında Rodri'nin yokluğunda bize yardımcı olmasını umuyorum ancak durumu şu an için şüpheli." dedi.
KOVACIC AÇIKLAMASI
Tecrübeli teknik adam, Mateo Kovacic'in sakatlık süreciyle ilgili ise şu değerlendirmeyi yaptı: "Geçen sezon Fulham maçından sonra onunla konuştum ve Kulüpler Dünya Kupası'na gitmemesini, burada kalıp ameliyat olmasını istedim. 2-3 maç oynadı ancak kemiği iyi tepki vermedi, bu yüzden yeniden ameliyat oldu."