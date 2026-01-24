Julian Alvarez'in menajerinden Barcelona iddialarına ret!
Atletico Madrid forması giyen ve adı özellikle Barcelona ile anılan Julian Alvarez için transfer iddialarına açıklama geldi. Arjantinli futbolcunun menajeri Fernando Hidalgo, Alvarez için Barcelona ile görüştüğü yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Hidalgo, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Barcelona haberleri doğru değil. Deco veya Barcelona'dan herhangi biriyle görüşmedim. Julian ile ilgilenen herhangi bir kulüp, Atletico Madrid ile iletişime geçmelidir. Julian, Atletico Madrid'in sözleşmeli futbolcusu ve biz bu sözleşmeye bağlıyız."
SEZON PERFORMANSI
Atletico Madrid formasıyla bu sezon 28 resmi maçta süre alan 25 yaşındaki Julian Alvarez, 11 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.