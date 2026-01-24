Julian Alvarez'in menajerinden Barcelona iddialarına ret!

Hidalgo, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Barcelona haberleri doğru değil. Deco veya Barcelona'dan herhangi biriyle görüşmedim. Julian ile ilgilenen herhangi bir kulüp, Atletico Madrid ile iletişime geçmelidir. Julian, Atletico Madrid'in sözleşmeli futbolcusu ve biz bu sözleşmeye bağlıyız."

SEZON PERFORMANSI

Atletico Madrid formasıyla bu sezon 28 resmi maçta süre alan 25 yaşındaki Julian Alvarez, 11 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.