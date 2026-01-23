Tottenham'dan Andy Robertson hamlesi!

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Liverpool ile Tottenham arasındaki görüşmeler ileri bir aşamaya taşındı. Tarafların temaslarını sürdürdüğü ve transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netlik kazanmasının beklendiği ifade edildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Andy Robertson, bu sezon Liverpool formasıyla 21 resmi karşılaşmada görev aldı. Deneyimli sol bek, bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.