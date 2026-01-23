Jürgen Klopp'tan Real Madrid'e yeşil ışık! "Asla asla demeyin"

Jürgen Klopp (AA)

"ASLA ASLA DEMEMELİSİNİZ"

Almanya'dan gelen teknik direktörlük iddialarıyla ilgili konuşan Klopp, şu ifadeleri kullandı: "Hayatımda tamamen huzurlu olduğum ve olmak istediğim yerdeyim. Başka bir yerde olmak istemiyorum."

Ancak Alman teknik adam sözlerini, "Şimdilik hayır derdim ama asla asla dememelisiniz. Fikrimi değiştireceğimi sanmıyorum ama asla bilemezsiniz." diyerek kapıyı tamamen kapatmadı.