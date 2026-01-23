Jürgen Klopp'tan Real Madrid'e yeşil ışık! "Asla asla demeyin"
Real Madrid, Xabi Alonso’nun ayrılığının ardından takımın başına Alvaro Arbeloa’yı getirmesine rağmen sezon sonu için yeni bir teknik direktör arayışını sürdürüyor. Jürgen Klopp ismi İspanyol basınında yeniden gündeme gelirken, Alman teknik adamdan dikkat çeken açıklamalar geldi.
Sezon başında Carlo Ancelotti'nin yerine göreve getirilen Xabi Alonso, Real Madrid'de yalnızca 8 ay görev yapabildi. Sezona olumlu bir başlangıç yapan genç teknik adam, ligde ezeli rakip Barcelona'nın gerisinde kalırken UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de beklenen başarıyı yakalayamadı. Süper Kupa finalinde Barcelona'ya kaybedilen maçın ardından Madrid ekibi, Xabi Alonso ile yollarını ayırdı.
ARBELOA TEPKİ TOPLADI
Xabi Alonso'nun ardından takımın başına getirilen Alvaro Arbeloa, ilk maçında alt lig ekiplerinden Albacete'ye mağlup olarak kupaya veda etti ve taraftarların tepkisini çekti. Ancak Levante galibiyeti ve ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco karşısında alınan 6-1'lik farklı galibiyet sonrası, sezon sonuna kadar Arbeloa ile devam edileceği açıklandı.
SEZON SONU İÇİN KLOPP ÖNE ÇIKIYOR
Sezon sonu için teknik direktör arayışlarını sürdüren Real Madrid'in listesinde Zinedine Zidane ve Carlo Ancelotti gibi isimler yer alsa da, en güçlü aday olarak Jürgen Klopp dikkat çekiyor. Alman teknik adam, uzun yıllardır Real Madrid ile ismi anılan figürlerden biri olmasına rağmen bugüne kadar bu ihtimale mesafeli yaklaştı.
"ASLA ASLA DEMEMELİSİNİZ"
Almanya'dan gelen teknik direktörlük iddialarıyla ilgili konuşan Klopp, şu ifadeleri kullandı: "Hayatımda tamamen huzurlu olduğum ve olmak istediğim yerdeyim. Başka bir yerde olmak istemiyorum."
Ancak Alman teknik adam sözlerini, "Şimdilik hayır derdim ama asla asla dememelisiniz. Fikrimi değiştireceğimi sanmıyorum ama asla bilemezsiniz." diyerek kapıyı tamamen kapatmadı.
FUTBOLDAN UZAK AMA SAHADAN KOPUK DEĞİL
Liverpool'dan ayrıldıktan sonra teknik direktörlük yapmayan Jürgen Klopp, şu anda Red Bull'da Küresel Futbol Başkanı olarak görev alıyor. Klopp, bu görev kapsamında RB Leipzig, RB Salzburg ve New York Red Bulls gibi kulüplerin futbol yapılanmalarından sorumlu pozisyonda bulunuyor.