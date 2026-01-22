Teoman Gündüz Juventus'ta

Tuttosport'un haberine göre Juventus, Serie C ekiplerinden Triestina'da forma giyen Türkiye U19 Milli Takımı oyuncusu Teoman Gündüz'ü renklerine bağladı.

İLK DURAK JUVENTUS NEXT GEN

Kenan Yıldız örneğinde olduğu gibi Teoman Gündüz'ün de ilk etapta Juventus Next Gen kadrosunda forma giymesi planlanıyor. Genç futbolcu, göstereceği performansa bağlı olarak A takımda şans bulabilecek.

TEOMAN GÜNDÜZ ANALİZİ

Tuttosport, Teoman Gündüz'ü modern futbolun giderek daha değerli hale gelen profillerinden biri olarak tanımladı. Analizde, genç futbolcunun hem yaratıcı hem de fiziksel olarak güçlü bir orta saha oyuncusu olduğu vurgulandı.

KENAN YILDIZ BENZETMESİ

Haberde, Teoman Gündüz'ün bazı teknik özellikleriyle Kenan Yıldız'ı anımsattığı ancak iki oyuncunun farklı seviyelerde olduğu ifade edildi. Kenan Yıldız'ın Avrupa'da fark yarattığı, Teoman'ın ise gelişim aşamasında olduğu belirtildi.