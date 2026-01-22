Teoman Gündüz Juventus'ta
İtalya Serie A ekibi Juventus, ara transfer döneminde dikkat çeken bir hamle yaptı. Siyah-beyazlı kulüp, gelecek vadeden bir Türk futbolcuyu kadrosuna kattı.
Tuttosport'un haberine göre Juventus, Serie C ekiplerinden Triestina'da forma giyen Türkiye U19 Milli Takımı oyuncusu Teoman Gündüz'ü renklerine bağladı.
İLK DURAK JUVENTUS NEXT GEN
Kenan Yıldız örneğinde olduğu gibi Teoman Gündüz'ün de ilk etapta Juventus Next Gen kadrosunda forma giymesi planlanıyor. Genç futbolcu, göstereceği performansa bağlı olarak A takımda şans bulabilecek.
TEOMAN GÜNDÜZ ANALİZİ
Tuttosport, Teoman Gündüz'ü modern futbolun giderek daha değerli hale gelen profillerinden biri olarak tanımladı. Analizde, genç futbolcunun hem yaratıcı hem de fiziksel olarak güçlü bir orta saha oyuncusu olduğu vurgulandı.
KENAN YILDIZ BENZETMESİ
Haberde, Teoman Gündüz'ün bazı teknik özellikleriyle Kenan Yıldız'ı anımsattığı ancak iki oyuncunun farklı seviyelerde olduğu ifade edildi. Kenan Yıldız'ın Avrupa'da fark yarattığı, Teoman'ın ise gelişim aşamasında olduğu belirtildi.
SAKATLIK GELİŞİMİNİ YAVAŞLATTI
Genç futbolcunun kariyerindeki en büyük talihsizliğin çapraz bağ yırtığı olduğu ve bu sakatlık nedeniyle sezonun yarısından fazlasını kaçırdığı aktarıldı.
ÇİFT AYAKLI VE ÖNGÖRÜLEMEZ
Teoman Gündüz'ün en önemli özelliklerinden biri olarak her iki ayağını da doğal şekilde kullanabilmesi gösterildi. Bu özelliğin onu savunmacılar için öngörülmesi zor bir oyuncu haline getirdiği vurgulandı. Top sürme, dripling ve iki ayağıyla da şut atabilme becerileri ön plana çıkarıldı.
SADECE 10 NUMARA DEĞİL
Taktik açıdan forvet arkasında, oyunu yönlendirebileceği bölgelerde oynamayı sevdiği belirtilirken, yalnızca klasik bir "10 numara" olarak tanımlanmasının yetersiz olacağı ifade edildi. Fiziksel gücü sayesinde ikili mücadelelerde ayakta kaldığı ve üçlü orta sahada ofansif rolü de üstlenebildiği aktarıldı.
GOLCÜ ÖZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ
Triestina formasıyla sezonun ilk yarısında attığı altı gol, Teoman Gündüz'ün ceza sahasına sürpriz koşular yapabilen ve skor katkısı verebilen bir orta saha oyuncusu olduğunu ortaya koydu.