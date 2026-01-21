Zeynep Sönmez Avustralya Açık'ta 3. turda





3. TURDA RAKİP: YULIA PUTINTSEVA



Öte yandan Zeynep Sönmez, 3. turda Kazak Yulia Putintseva ile eşleşti.



Melbourne kentindeki turnuvadaki tek kadınlar 2. tur mücadelesinde dünya 94 numarası Putintseva ile klasmanın 60. basamağındaki Elsa Jacquemot karşılaştı. Fransız rakibini 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden Putintseva tur atladı.



Sönmez ile Putintseva arasındaki 3. tur maçı, 23 Ocak Cuma günü oynanacak.



23 yaşındaki Sönmez, karşılaşmayı kazanması halinde bir grand slam turnuvasında teklerde 4. tura yükselen ilk Türk tenisçi olacak.

