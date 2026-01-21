Unai Emery kendileri için kötü haberi verdi! 5 oyuncu gelmedi

İspanyol teknik adam, bu maç için seyahat edemeyen oyuncularla ilgili gelen sorunun ardından, "Martinez, Kamara, McGinn, Allyson ve Barkley gelemedi." diye konuştu.

"ZOR BİR MAÇ OLACAK"

"Fenerbahçe - Aston Villa maçının biletleri saniyeler içerisinde tükendi. Fenerbahçe taraftarının maça olan bu ilgisi sizi tedirgin ediyor mu?" sorusuna cevap veren Emery, "Tabii ki zor bir maç olacak. Fenerbahçe, çok iyi bir takım. İyi, kaliteli ve tecrübeli oyuncuları var. Tutkulu bir atmosfer olacak. Bu maçı oynamayı bekliyoruz" diye konuştu.

Unai Emery, "Fenerbahçe, çok tanınan bir takım. Avrupa Ligi'nde de sonuna kadar gidebilecek güçteler. Zor bir maç olacak." dedi.