Jean-Philippe Mateta geleceğini belirledi! Türkiye ve Suudi Arabistan kararı

Fabrizio Romano'nun haberine göre 28 yaşındaki santrfor, Premier Lig'de kalmayı ya da İtalya Serie A'ya transfer olmayı hedefliyor. Mateta için Juventus'un adı gündeme gelmişti ancak İtalyan devinin, Crystal Palace'ın talep ettiği 40 milyon euro bonservis bedeli nedeniyle transferden geri adım attığı ifade edildi.