Jean-Philippe Mateta geleceğini belirledi! Türkiye ve Suudi Arabistan kararı
Adı Süper Lig devleriyle de anılan Crystal Palace'ın Fransız golcüsü Jean-Philippe Mateta, geleceği hakkındaki kararını verdi. Yıldız futbolcu Türkiye ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri geri çevirerek majör liglerde oynamaya devam edecek.
Giriş Tarihi:
Fabrizio Romano'nun haberine göre 28 yaşındaki santrfor, Premier Lig'de kalmayı ya da İtalya Serie A'ya transfer olmayı hedefliyor. Mateta için Juventus'un adı gündeme gelmişti ancak İtalyan devinin, Crystal Palace'ın talep ettiği 40 milyon euro bonservis bedeli nedeniyle transferden geri adım attığı ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Jean-Philippe Mateta, bu sezon Crystal Palace formasıyla 33 resmi maçta 10 gol ve 2 asist kaydederek takımına önemli katkı sağladı.
Fransız golcünün yaz transfer döneminde Avrupa'daki üst düzey kulüplerin radarında olmaya devam etmesi bekleniyor.