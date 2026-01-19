Quinten Timber'dan ayrılık sözleri!

Transfer Fenerbahçe ve adı Galatasaray ile anılan Quinten Timber, Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord'dan ayrılma kararı aldı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fransız ekibi ile Marsilya ile büyük oranda anlaşma sağladı.



Feyenoord'un Sparta Rotterdam'a 4-3 yenildiği karşılaşmada 73. dakikada oyuna giren Hollandalı futbolcu, maçın ardından teknik direktör Robin van Persie ile arasında problem olduğunu net bir şekilde ortaya koydu ve takımdan ayrılmak üzere olduğunu duyurdu.

Quinten Timber



"BU YAŞANANLAR ÜZÜCÜ"



Robin van Persie'nin kendisine yönelik eleştirilerine yanıt veren Timber "Hakkımda söylenenleri söylenenleri maçtan önce ben de okudum. İşlerin bu şekilde sonuçlanması çok üzücü. Antrenörün oyuncuyu korumadığı birkaç kez daha oldu. Bunun da bir sınırı var. Feyenoord'da herkes elimden gelenin en iyisini yaptığımı biliyor, sağ bek oynasam bile her şeyimi veriyorum. Bazı şeylerin açıklığa kavuşturulması gerekiyor" dedi.



"SON MAÇIM OLABİLİR!"



Sezon sonunda Feyenoord ile sözleşmesinin biteceğinin hatırlatılması üzerine Timber "Kulüpten bedelsiz ayrılmayı tercih etmem ama bu durum ayrılma ihtimalimi artırıyor. Önümüzdeki günlerde bir şeyler olma ihtimali yüksek. Çok fazla hareketlilik var ve bunun sebebi de az önce bahsettiğim gibi. Bu, De Kuip'teki son maçım olabilir." açıklamasını yaptı.