Bahis soruşturmasında 297 antrenör PFDK’ye sevk edildi
Son 5 yılda Süper Lig dışındaki profesyonel liglerde görev yapan 297 antrenör, bahis oynadıkları gerekçesiyle tedbirli olarak disipline gönderildi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig haricindeki profesyonel liglerde son 5 yıl içinde görev yapan 297 antrenörün bahis oynadığının tespit edildiğini açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklamada, bahis soruşturması kapsamında adı geçen antrenörlerin tamamının tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiği belirtildi.
Soruşturma sürecinin disiplin talimatları çerçevesinde yürütüleceği kaydedildi.