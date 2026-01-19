Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon Aslanlar! Fas - Senegal: 0-1 | MAÇ SONUCU
Afrika Uluslar Kupası final maçında Senegal ile Fas karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri, Galatasaray'dan ise Ismail Jakobs'un kadroda olduğu mücadelede iki takım da şampiyonluk için mücadele verdi. Pape Gueye'nin uzatmalarda enfes bir gol attığı finali Senegal 1-0 kazandı ve adını zirveye yazdırdı. İşte yaşananlar...
Afrika'nın en büyüğü belli oldu. Kupayı, Fas'ı uzatmalarda 1-0 yenen Senegal kazandı.
Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri ve Galatasaray'dan ise Ismail Jakobs, maça yedek kulübesinde başladı.
İLK 11'LER
Senegal:E.Mendy; Diatta, Sarr, Niakhaté, Diouf; Camara, Gana Gueye, Pape Gueye, Iliman Ndiaye, Jackson, Sadio Mané
Fas:Bounou; Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui; Saibari, El Aynaoui, El-Khannouss, Brahim Díaz, El Kaabi, Ez Abde
MAÇTAN DAKİKALAR
Mücadelenin 24. dakikasında Senegal forması giyen Lamine Camara, orta sahada rakibine yaptığı faulün ardından hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
37. dakikada Senegal gole çok yaklaştı. Savunma arkasına atılan topla kaleciyle karşı karşıya kalan Iliman Ndiaye'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşu, Fas kalecisi Bounou son anda kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle 0-0 sona erdi.
İkinci yarının başlamasıyla birlikte ev sahibi Fas oyunda ağırlığını artırdı.
58. dakikada Fas, gol fırsatını değerlendiremedi. El-Khannouss'un derinlemesine pasında savunma arkasına sarkan eski Hataysporlu El Kaabi, sol köşeye doğru yaptığı vuruşta topu auta gönderdi.
62. dakikada Fas bir kez daha etkili geldi. Ez Abde'nin sol çaprazdan çektiği şut, uzak köşeden dışarı çıktı.
80. dakikada Fas'ta oyuncu değişikliği yaşandı. El Kaabi oyundan alınırken, yerine Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En Nesyri sahaya sürüldü.
Mücadelenin uzatma dakikalarında Senegal köşe vuruşu sonrası gol buldu, ancak hakem pozisyon öncesinde faul tespit ederek golü iptal etti.
PENALTI KARARI SONRASI SAHADAN ÇEKİLDİLER
90+8. dakikada Fas lehine penaltı kararı çıktı. Kullanılan köşe vuruşunda Brahim Díaz'ın ceza sahasında yerde kalmasının ardından hakem VAR incelemesi yaptı ve beyaz noktayı gösterdi.
Penaltı kararına yoğun itirazlarda bulunan Senegal'den Ismaila Sarr, Edouard Mendy ve El Hadji Malick Diouf, Fas'tan ise Anass Salah-Eddine sarı kart gördü.
Penaltı kararının ardından Senegal Milli Takımı sahadan çekilme kararı aldı. Yapılan görüşmeler sonrasında Senegal yeniden sahaya dönerek karşılaşmaya devam etti.
GOL UZATMADA GELDİ
Mücadelede iki takım da gol atamayınca kupanın sahibinin belirlenmesi için uzatmalara gidili.
90+4'te ceza sahası içinde topla buluşan Pape Gueye, sol ayağıyla enfes bir vuruş yaparak Senegal'i öne geçirmeyi başardı.
İMKANSIZI KURTARDI
Senegal uzatma dakikalarının ikinci yarısında çok net bir fırsat yakaladı. Yassine Bounou, ilk hamlede topu kurtarsa da sekmesine engel olamadı ancak rakibinin hamlesine yanıt veren Faslı eldiven, topun boş ağlara gitmesine engel oldu.
SENEGAL İKİNCİ KEZ KAZANDI!
Pape Gueye'nin golüyle mutlu sona ulaşan Senegal, tarihinde ikinci kez bu sevinci yaşadı. Aslanlar daha önce 2021 yılında kupayı kazanma başarısı göstermişti.
YOUSSEF EN-NESYRI AĞLADI
Maçın ardından kupayı kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Fas'ta Fenerbahçe'nin forveti Youssef En-Nesyri göz yaşlarını tutamadı. Golcü futbolcuyu ağlarken ilk önce kaleci Yassine Bounou ardından da teknik direktör Walid Regragui teselli etmeye çalıştı.
FAS 50 YILLIK ÖZLEMİ EVİNDE DİNDİREMEDİ
Finale kadar namağlup ilerleyen Fas, evinde düzenlenen turnuvayı ikinci sırada tamamladı.
Son olarak 1976'da kupayı müzesine götüren Atlas'ın Aslanları, 2004 yılının ardından bir kez daha Afrika Uluslar Kupası'nı ikinci bitirdi.
ÖDÜL 10 MİLYON DOLAR
Turnuvada şampiyonluğa ulaşan Senegal, 10 milyon dolar ödülün sahibi oldu.
İkinci olan Fas 4 milyon dolar ödül alırken, yarı finale yükselen Nijerya ve Mısır 2,5'er milyon dolar ödül kazandı.
TURNUVANIN GOL KRALI BRAHIM DIAZ
Real Madrid'in Faslı sağ kanat oyuncusu Brahim Diaz, attığı beş golle turnuvanın gol kralı oldu. Diaz, final maçının 90+24. dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ve Liverpool'un Mısırlı oyuncusu Mohamed Salah ise dört golle ikinci sırada yerini aldı.