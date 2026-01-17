Vedat Muriqi'nin gol patlaması! Mallorca - Athletic Bilbao: 3-2 | MAÇ SONUCU

Mallorca'ya galibiyeti getiren tüm goller Kosovalı golcü Vedat Muriqi'den geldi. Tecrübeli forvet, karşılaşmanın 5. dakikasında attığı golle takımını öne geçirdi. İlk yarıda 42. dakikada kullandığı penaltıyı değerlendiremeyen Muriqi, dönen topu tamamlayarak skoru yeniden eşitledi. 69. dakikada bir kez daha penaltı noktasına geçen Muriqi, bu kez kaleci Unai Simon'u mağlup etti ve hat-trick yaparak gecenin yıldızı oldu. Bu performansıyla Vedat Muriqi, son 3 lig maçında 5 gole ulaşarak form grafiğini zirveye taşıdı.

Athletic Bilbao'nun golleri 8. dakikada Unai Gomez ve 45. dakikada Nico Williams'tan geldi. Ancak bu goller, puan için yeterli olmadı. KIRMIZI KARTLAR MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ Karşılaşmanın son bölümünde Athletic Bilbao'da tansiyon yükseldi. Gorka Guruzeta, 70. dakikada itirazları nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Unai Gomez ise oyundan alındıktan sonra kırmızı kartla cezalandırıldı. Konuk ekip mücadeleyi 9 kişi tamamladı.