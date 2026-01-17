Şehrin rengi kırmızı! Manchester United - Manchester City: 2-0 | MAÇ SONUCU

Futbolculuk kariyerinin ardından Manchester United'da ikinci kez geçici teknik direktörlük görevine getirilen Michael Carrick, Old Trafford'daki ilk sınavını başarıyla verdi. Kırmızı Şeytanlar, kritik derbide aldığı galibiyetle üç haftalık galibiyet hasretine son verdi.

Michael Carrick (REUTERS) GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ Karşılaşmanın ilk yarısında iki ekip de gol bulamazken, Manchester United aradığı golleri ikinci yarıda buldu. Ev sahibi ekibi öne geçiren golü 65. dakikada Bryan Mbeumo kaydetti. Maçın skorunu belirleyen gol ise 76. dakikada Patrick Dorgu'dan geldi. Bu golün ardından teknik direktör Michael Carrick'in ve tribünde maçı takip eden kulüp efsanesi Sir Alex Ferguson'un büyük sevinç yaşadığı görüldü.