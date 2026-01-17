Şehrin rengi kırmızı! Manchester United - Manchester City: 2-0 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig’in 22. haftasında oynanan Manchester derbisinde Manchester United, sahasında Manchester City’yi 2-0 mağlup etti. Ruben Amorim ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen Michael Carrick, ilk maçında derbiden galibiyetle ayrıldı.
Futbolculuk kariyerinin ardından Manchester United'da ikinci kez geçici teknik direktörlük görevine getirilen Michael Carrick, Old Trafford'daki ilk sınavını başarıyla verdi. Kırmızı Şeytanlar, kritik derbide aldığı galibiyetle üç haftalık galibiyet hasretine son verdi.
GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ
Karşılaşmanın ilk yarısında iki ekip de gol bulamazken, Manchester United aradığı golleri ikinci yarıda buldu. Ev sahibi ekibi öne geçiren golü 65. dakikada Bryan Mbeumo kaydetti.
Maçın skorunu belirleyen gol ise 76. dakikada Patrick Dorgu'dan geldi. Bu golün ardından teknik direktör Michael Carrick'in ve tribünde maçı takip eden kulüp efsanesi Sir Alex Ferguson'un büyük sevinç yaşadığı görüldü.
PUAN DURUMU DEĞİŞTİ
Bu sonuçla Manchester United, ligde üç hafta aranın ardından galibiyet sevinci yaşadı ve puanını 35'e yükseltti. Üç haftadır berabere kalan Manchester City ise dokuz hafta sonra ilk yenilgisini alarak 43 puanda kaldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Manchester United, Premier Lig'in 23. haftasında lider Arsenal'e konuk olacak. Manchester City ise sahasında Wolverhampton'ı ağırlayacak.