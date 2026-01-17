Londra'da kazanan 90+3'te belli oldu! West Ham United - Tottenham: 2-1 | MAÇ SONUCU

Mücadelenin son anlarında baskısını artıran West Ham, 90+3. dakikada Callum Wilson'un golüyle yeniden öne geçti ve maçtan 2-1 galip ayrıldı.

West Ham United'ın gol sevinci (AFP)

WEST HAM HASRETİ BİTİRDİ

Bu sonuçla birlikte West Ham, Premier Lig'deki 9 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Tottenham ise ligde üst üste 4. maçında da galibiyetle tanışamadı.

PUAN DURUMU VE SIRADAKİ MAÇLAR

Alınan yenilginin ardından Tottenham 27 puanda kaldı. West Ham ise puanını 17'ye yükseltti.

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Tottenham, Burnley deplasmanına konuk olacak. West Ham ise sahasında Sunderland'i ağırlayacak.