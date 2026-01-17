Londra'da kazanan 90+3'te belli oldu! West Ham United - Tottenham: 2-1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig’in 22. hafta mücadelesinde Tottenham, sahasında West Ham’ı konuk etti. Tottenham Hotspur Stadyumu’nda oynanan Londra derbisini konuk ekip West Ham 2-1 kazanarak kritik bir galibiyet elde etti.
West Ham, karşılaşmanın 15. dakikasında Crysencio Summerville'in golüyle öne geçti. Ev sahibi Tottenham, 64. dakikada Cristian Romero'nun kaydettiği golle skora denge getirdi.
Mücadelenin son anlarında baskısını artıran West Ham, 90+3. dakikada Callum Wilson'un golüyle yeniden öne geçti ve maçtan 2-1 galip ayrıldı.
WEST HAM HASRETİ BİTİRDİ
Bu sonuçla birlikte West Ham, Premier Lig'deki 9 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Tottenham ise ligde üst üste 4. maçında da galibiyetle tanışamadı.
PUAN DURUMU VE SIRADAKİ MAÇLAR
Alınan yenilginin ardından Tottenham 27 puanda kaldı. West Ham ise puanını 17'ye yükseltti.
Premier Lig'in bir sonraki haftasında Tottenham, Burnley deplasmanına konuk olacak. West Ham ise sahasında Sunderland'i ağırlayacak.