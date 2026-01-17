Florentino Perez'e istifa Arda Güler'e alkış! Real Madrid - Levante: 2-0 | MAÇ SONUCU

Maç öncesi ve maç sırasında Real Madridli futbolcular sık sık ıslıklanırken, tribünlerden Başkan Florentino Perez'e yönelik istifa tezahüratları yükseldi. Sahadaki futbolcular arasında yalnızca Arda Güler, oyuna girerken alkışlandı.

Karşılaşmada gösterdiği performansla dikkat çeken Arda Güler, mücadele sonunda maçın en iyi oyuncusu seçildi.

Arda Güler oyuna sonradan girerek skoru değiştirdi (AA)

FARK 1'E İNDİ

Bu galibiyetle puanını 48'e yükselten Real Madrid, maç fazlasıyla Barcelona ile arasındaki farkı 1'e indirdi. Küme düşme hattında yer alan Levante ise 14 puanda kaldı.