Florentino Perez'e istifa Arda Güler'e alkış! Real Madrid - Levante: 2-0 | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga’da Real Madrid, yoğun protestolar eşliğinde Levante’yi konuk etti. Santiago Bernabeu’da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazanırken, karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren Arda Güler maçın kaderini belirleyen isim oldu.
Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında iki takım da gol bulamazken, Real Madrid soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.
İkinci yarıya hamleyle başlayan Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, 46. dakikada Eduardo Camavinga'nın yerine oyuna dahil oldu. Genç oyuncu, oyuna girişiyle birlikte hücum hattına hareketlilik kazandırdı.
PENALTI ARDA'DAN GOL MBAPPE'DEN
dakikada Arda Güler'in pasıyla ceza sahasına giren Kylian Mbappe, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı ve Real Madrid penaltı kazandı. Topun başına geçen Mbappe, penaltıyı gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi.
ARDA GÜLER'DEN ASİST GELDİ
Dakikalar 65'i gösterdiğinde Arda Güler'in kullandığı kornerde Asencio kafayla topu ağlara gönderdi ve Real Madrid farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda oyunun kontrolünü elinde tutan İspanyol devi, skoru koruyarak sahadan galibiyetle ayrıldı.
BERNABEU'DA PROTESTOLAR DAMGA VURDU
Maç öncesi ve maç sırasında Real Madridli futbolcular sık sık ıslıklanırken, tribünlerden Başkan Florentino Perez'e yönelik istifa tezahüratları yükseldi. Sahadaki futbolcular arasında yalnızca Arda Güler, oyuna girerken alkışlandı.
ARDA GÜLER MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ
Karşılaşmada gösterdiği performansla dikkat çeken Arda Güler, mücadele sonunda maçın en iyi oyuncusu seçildi.
FARK 1'E İNDİ
Bu galibiyetle puanını 48'e yükselten Real Madrid, maç fazlasıyla Barcelona ile arasındaki farkı 1'e indirdi. Küme düşme hattında yer alan Levante ise 14 puanda kaldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
La Liga'da gelecek hafta Real Madrid, Villarreal deplasmanına çıkacak. Levante ise sahasında Elche'yi ağırlayacak.