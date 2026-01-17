Afrika Kupası'nda üçüncülük Nijerya'nın

Nijerya Milli Takımı'nda Trabzonsporlu Paul Onuachu , karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Tecrübeli santrfor, 46. dakikada oyundan çıkarken yerine Atalanta forması giyen Ademola Lookman dahil oldu.

Akor Adams (REUTERS)

OSIMHEN VE NDIDI SÜRE ALMADI

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, üçüncülük maçında forma giymedi. Beşiktaşlı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi ise karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

TARİHTE 7. KEZ ÜÇÜNCÜ OLDULAR

Bu sonuçla birlikte Nijerya, Afrika Uluslar Kupası tarihinde 7. kez üçüncülük elde etti. Mısır Milli Takımı ise turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.