Afrika Kupası'nda üçüncülük Nijerya'nın
Afrika Uluslar Kupası üçüncülük maçında Nijerya ile Mısır karşı karşıya geldi. Fas’ta oynanan mücadelede normal sürede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlandı. 90 dakikalık bölümün ardından seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Nijerya, turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Mısır ise organizasyonu dördüncü olarak bitirdi.
Nijerya Milli Takımı'nda Trabzonsporlu Paul Onuachu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Tecrübeli santrfor, 46. dakikada oyundan çıkarken yerine Atalanta forması giyen Ademola Lookman dahil oldu.
OSIMHEN VE NDIDI SÜRE ALMADI
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, üçüncülük maçında forma giymedi. Beşiktaşlı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi ise karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
TARİHTE 7. KEZ ÜÇÜNCÜ OLDULAR
Bu sonuçla birlikte Nijerya, Afrika Uluslar Kupası tarihinde 7. kez üçüncülük elde etti. Mısır Milli Takımı ise turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.