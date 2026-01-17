90+5'te gelen zafer! Borussia Dortmund - St. Pauli: 3-2 | MAÇ SONUCU

Mücadelenin uzatma dakikalarında Borussia Dortmund penaltı kazandı. Topun başına geçen Emre Can, 90+5. dakikada hata yapmadı ve takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

İkinci yarıda oyunun temposunu artıran St. Pauli, 62. dakikada James Sands ve 72. dakikada Ricky Jade Jones'un golleriyle skora denge getirdi. Konuk ekip kısa sürede bulduğu gollerle maçı 2-2'ye taşıdı.

Karşılaşmada Borussia Dortmund , ilk yarının uzatma dakikalarında Julian Brandt'ın golüyle öne geçti. Sarı-siyahlılar, 54. dakikada Karim Adeyemi'nin golüyle farkı ikiye çıkardı ve skoru 2-0 yaptı.

Borussia Dortmundlu oyuncuların maç sonu sevinci (AFP)

SALİH ÖZCAN SON BÖLÜMDE SAHADAYDI

Borussia Dortmund'da milli futbolcu Salih Özcan, karşılaşmanın 83. dakikasında oyuna dahil oldu ve mücadelede son 7 dakikada görev yaptı.

PUAN DURUMU VE SIRADAKİ MAÇLAR

Bu sonuçla birlikte ligde son 5 maçta 3. galibiyetini alan Borussia Dortmund, puanını 39'a yükseltti ve lider Bayern Münih'i 8 puan geriden takibini sürdürdü. Ligin son sırasında yer alan St. Pauli ise 12 puanda kaldı.

Borussia Dortmund, gelecek hafta Union Berlin deplasmanına çıkacak. St. Pauli ise Hamburg ile derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek.