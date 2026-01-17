3 puan Lautaro Martinez'den! Udinese - Inter: 0-1 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A’nın 21. hafta mücadelesinde Inter, deplasmanda Udinese ile karşı karşıya geldi. Bluenergy Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı.
Karşılaşmanın tek golü 20. dakikada Inter'in Arjantinli yıldızı Lautaro Martinez'den geldi. Bu golle öne geçen Inter, maçın kalan bölümünde skor üstünlüğünü korumayı başardı.
HAKAN ÇALHANOĞLU KADRODA YOKTU
Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yaşadığı sakatlık nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Orta sahadaki rotasyona rağmen Inter savunmada hata yapmadı.
YENİLMEZLİK SERİSİ 9 MAÇA ÇIKTI
Bu galibiyetle birlikte Inter, Serie A'daki yenilmezlik serisini 9 maça yükseltti. Ligde istikrarlı performansını sürdüren siyah-mavililer, zirve yarışındaki iddiasını korudu.
PUAN DURUMU VE SIRADAKİ MAÇLAR
Bu sonucun ardından Inter puanını 49'a yükseltti. Udinese ise 26 puanda kaldı.
Serie A'nın bir sonraki haftasında Inter, sahasında Pisa'yı konuk edecek. Udinese ise Hellas Verona deplasmanına çıkacak.