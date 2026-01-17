3 puan Lautaro Martinez'den! Udinese - Inter: 0-1 | MAÇ SONUCU

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yaşadığı sakatlık nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Orta sahadaki rotasyona rağmen Inter savunmada hata yapmadı.

Karşılaşmanın tek golü 20. dakikada Inter 'in Arjantinli yıldızı Lautaro Martinez 'den geldi. Bu golle öne geçen Inter, maçın kalan bölümünde skor üstünlüğünü korumayı başardı.

Inter 3 puanı tek golle aldı (AFP)

YENİLMEZLİK SERİSİ 9 MAÇA ÇIKTI

Bu galibiyetle birlikte Inter, Serie A'daki yenilmezlik serisini 9 maça yükseltti. Ligde istikrarlı performansını sürdüren siyah-mavililer, zirve yarışındaki iddiasını korudu.

PUAN DURUMU VE SIRADAKİ MAÇLAR

Bu sonucun ardından Inter puanını 49'a yükseltti. Udinese ise 26 puanda kaldı.

Serie A'nın bir sonraki haftasında Inter, sahasında Pisa'yı konuk edecek. Udinese ise Hellas Verona deplasmanına çıkacak.