TFF'den İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
TFF, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kontrol amaçlı sağlık kuruluşuna gittiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenmiş olup kendisi evinde istirahat etmektedir." denildi.
TFF'den İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.
TFF'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Federasyon Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, dün kontrol amaçlı bir sağlık kuruluşuna başvurmuştur.
Yapılan tetkikler sonucunda sağlık durumunun iyi olduğu belirlenmiş olup kendisi evinde istirahat etmektedir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."