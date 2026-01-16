TFF'den İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.



TFF'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:



"Federasyon Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, dün kontrol amaçlı bir sağlık kuruluşuna başvurmuştur.



Yapılan tetkikler sonucunda sağlık durumunun iyi olduğu belirlenmiş olup kendisi evinde istirahat etmektedir.



Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

