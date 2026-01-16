PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza!

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, 10 Ocak'ta oynanan Turkcell Süper Kupa finalindeki Galatasaray - Fenerbahçe maçında taraftarların neden olduğu saha olayları ile takım halinde kupa seremonisine katılmaması sebebiyle sarı-kırmızılı kulübe toplam 1 milyon 320 bin TL para cezası uyguladı.

Kurul aynı maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Fenerbahçe'yi de 330 bin TL parayla cezalandırdı.