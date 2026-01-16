PODCAST CANLI YAYIN

PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a 1 milyon 320 bin TL, Fenerbahçe'ye ise 330 bin TL para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, 10 Ocak'ta oynanan Turkcell Süper Kupa finalindeki Galatasaray - Fenerbahçe maçında taraftarların neden olduğu saha olayları ile takım halinde kupa seremonisine katılmaması sebebiyle sarı-kırmızılı kulübe toplam 1 milyon 320 bin TL para cezası uyguladı.

Kurul aynı maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Fenerbahçe'yi de 330 bin TL parayla cezalandırdı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 15 Ocak 2026 tarih ve 45 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şöyle:

1- GALATASARAY A.Ş. hakkında, 10.01.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin kötü tezahürat nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, kupa seremonisine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 1.100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş. hakkında, 10.01.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin kötü tezahürat nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 330.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

