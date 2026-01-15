Leon Goretzka'dan transferi için açıklama! Kararını verdi
Bayern Münih forması giyen ve Alman ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Leon Goretzka, geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Tecrübeli orta saha oyuncusu, kontrat süreciyle ilgili net mesajlar verdi ve kafasının çok rahat olduğunu söyledi.
Bayern Münih'teki sözleşme durumu ve yeni kontrat ihtimaliyle ilgili konuşan Leon Goretzka, sürece sakin yaklaştığını ifade etti. Alman futbolcu, "Şu andaki durum, sözleşmem sezon sonunda bitiyor ama bu konuda rahatım. Bundan sonra ne olacağını göreceğiz" sözleriyle belirsizliğe kapılmadığını dile getirdi.
"KARİYERİMİN ZİRVESİNDEYİM"
30 yaşındaki orta saha oyuncusu, performansına olan güvenini de vurguladı. Goretzka, yaş olarak kariyerinin en verimli döneminde olduğunu belirterek, "Yaş olarak kariyerimin zirvesindeyim ve kendimi en iyi formumda hissediyorum. Dolayısıyla bu konuyla ilgili tamamen rahatım" ifadelerini kullandı.
TÜRK KULÜPLERİNİN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ
Leon Goretzka'nın adı daha önce transfer dönemlerinde Türkiye'den iki büyük kulüple anılmıştı. Alman futbolcu, geçmişte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer almıştı.
SEZON PERFORMANSI
Bayern Münih formasıyla bu sezon 25 resmi karşılaşmada süre alan Leon Goretzka, söz konusu maçlarda 1 gol kaydetti. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Alman ekibinin orta saha rotasyonunda görev almaya devam ediyor.
GÖZLER SEZON SONUNA ÇEVRİLDİ
Sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması nedeniyle Goretzka'nın geleceği merak konusu olurken, Bayern Münih ve oyuncu cephesindeki gelişmelerin önümüzdeki aylarda netlik kazanması bekleniyor.