Leon Goretzka'dan transferi için açıklama! Kararını verdi

Bayern Münih'teki sözleşme durumu ve yeni kontrat ihtimaliyle ilgili konuşan Leon Goretzka, sürece sakin yaklaştığını ifade etti. Alman futbolcu, "Şu andaki durum, sözleşmem sezon sonunda bitiyor ama bu konuda rahatım. Bundan sonra ne olacağını göreceğiz" sözleriyle belirsizliğe kapılmadığını dile getirdi.

"KARİYERİMİN ZİRVESİNDEYİM"

30 yaşındaki orta saha oyuncusu, performansına olan güvenini de vurguladı. Goretzka, yaş olarak kariyerinin en verimli döneminde olduğunu belirterek, "Yaş olarak kariyerimin zirvesindeyim ve kendimi en iyi formumda hissediyorum. Dolayısıyla bu konuyla ilgili tamamen rahatım" ifadelerini kullandı.