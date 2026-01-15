Galatasaray ve Fenerbahçe kupa maçları sonrası PFDK'ya sevk edildi
Ziraat Türkiye Kupası gruplarının ikinci haftasında oynanan karşılaşmaların ardından disiplin sevkleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre Galatasaray ve Fenerbahçe, yaşanan ihlaller nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.
TFF'nin açıklamasında, iki kulübün de taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle disipline gönderildiği belirtildi. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda Fethiyespor'u 2-1 mağlup ederken, Fenerbahçe ise yine deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı.
FETHİYESPOR'A ÇOK SAYIDA İHLALDEN SEVK
Fethiyespor da Galatasaray ile oynanan karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle PFDK'ye sevk edilen kulüpler arasında yer aldı. Ege temsilcisinin, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, usulsüz seyirci alınması ve talimatlara aykırı hareket gerekçeleriyle disipline gönderildiği açıklandı.
BURAK YILMAZ DİSİPLİN KURULUNDA
Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz da sportmenliğe aykırı hareketleri ile hakaret ve tehdit gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildi. Burak Yılmaz, takımının Kocaelispor'u konuk ettiği karşılaşmanın 15. dakikasında orta hakem Burak Pakkan'a gösterdiği tepkiyle gündeme gelmişti.
KIRMIZI KART TEPKİSİ SONRASI SEVK
Karşılaşmanın 12. dakikasında yapılan VAR incelemesi sonrası Gaziantep FK futbolcusu Tayyip Talha Sanuç'a direkt kırmızı kart gösterilmesi üzerine Burak Yılmaz'ın sert tepki verdiği, bu tepkinin ardından kendisinin de kırmızı kartla oyundan ihraç edildiği hatırlatıldı.
METİN DİYADİN DE DİSİPLİNE GÖNDERİLDİ
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin de sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen isimler arasında yer aldı.
ÜÇ FUTBOLCU HAKKINDA SEVK KARARI
TFF açıklamasında, Gaziantep FK futbolcusu Tayyip Talha Sanuç'un yanı sıra Aliağa Futbol oyuncusu Mustafa Saymak ve İstanbulspor futbolcusu Fahri Kerem Ay'ın da kural dışı hareketleri nedeniyle disipline sevk edildiği bildirildi.