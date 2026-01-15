Galatasaray ve Fenerbahçe kupa maçları sonrası PFDK'ya sevk edildi

TFF'nin açıklamasında, iki kulübün de taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle disipline gönderildiği belirtildi. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda Fethiyespor'u 2-1 mağlup ederken, Fenerbahçe ise yine deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı.

FETHİYESPOR'A ÇOK SAYIDA İHLALDEN SEVK

Fethiyespor da Galatasaray ile oynanan karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle PFDK'ye sevk edilen kulüpler arasında yer aldı. Ege temsilcisinin, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, usulsüz seyirci alınması ve talimatlara aykırı hareket gerekçeleriyle disipline gönderildiği açıklandı.