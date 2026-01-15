2026 Dünya Kupası'na yüz milyonlarca bilet talebi
2026 FIFA Dünya Kupası için taraftar ilgisi rekor seviyeye ulaştı. FIFA tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa düzenleyeceği turnuvayı statlardan takip etmek isteyen futbolseverlerin başvuruları sonucunda 500 milyondan fazla bilet talebi alındı.
FIFA'nın paylaştığı bilgilere göre, son 33 günlük başvuru sürecinde dünya genelinden yapılan talepler tarihi bir seviyeye ulaştı. Üç ev sahibi ülkenin organize edeceği turnuvaya yönelik ilginin, önceki Dünya Kupalarıyla kıyaslandığında çok daha yüksek olduğu vurgulandı.
EN FAZLA BAŞVURU YAPAN ÜLKELER
Bilet taleplerinde ev sahibi ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ilk sıralarda yer aldı. Bu ülkelerin yanı sıra Almanya, İngiltere, Brezilya, İspanya, Portekiz, Arjantin ve Kolombiya da en fazla başvuruda bulunan ülkeler arasında yer aldı.
SONUÇLAR 5 ŞUBAT'TAN İTİBAREN BİLDİRİLECEK
Taraftarların yaptığı bilet başvurularının sonuçlarına ilişkin bilgilendirmelerin, en erken 5 Şubat tarihinde e-posta yoluyla yapılacağı açıklandı. Bu süreçte FIFA'nın, başvuruların değerlendirilmesine devam ettiği belirtildi.
EN ÇOK TALEP GÖREN MAÇLAR AÇIKLANDI
Bu satış aşamasında en fazla talep gören karşılaşmanın, 27 Haziran Cumartesi günü Miami'de oynanacak Kolombiya-Portekiz maçı olduğu duyuruldu. İlgi gören diğer karşılaşmalar arasında 18 Haziran Perşembe günü Guadalajara'da oynanacak Meksika-Güney Kore maçı, 19 Temmuz Pazar günü New York/New Jersey'de yapılacak final, 11 Haziran Perşembe günü Mexico City'de Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak açılış maçı ve 2 Temmuz Perşembe günü Toronto'daki son 32 turu mücadelesi yer aldı.
INFANTINO'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ
Açıklamada görüşlerine yer verilen FIFA Başkanı Gianni Infantino, bilet talebine ilişkin değerlendirmede bulundu. Infantino, "Bir aydan biraz fazla bir sürede yarım milyar bilet talebi, sadece bir istek değil, küresel bir mesajdır." ifadelerini kullandı.
TURNUVA TAKVİMİ NETLEŞTİ
ABD, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 23. FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran'da başlayacak ve 19 Temmuz'da oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek. Turnuvanın, tarihin en geniş katılımlı Dünya Kupası organizasyonlarından biri olması bekleniyor.