2026 Dünya Kupası'na yüz milyonlarca bilet talebi

EN ÇOK TALEP GÖREN MAÇLAR AÇIKLANDI Bu satış aşamasında en fazla talep gören karşılaşmanın, 27 Haziran Cumartesi günü Miami'de oynanacak Kolombiya-Portekiz maçı olduğu duyuruldu. İlgi gören diğer karşılaşmalar arasında 18 Haziran Perşembe günü Guadalajara'da oynanacak Meksika-Güney Kore maçı, 19 Temmuz Pazar günü New York/New Jersey'de yapılacak final, 11 Haziran Perşembe günü Mexico City'de Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak açılış maçı ve 2 Temmuz Perşembe günü Toronto'daki son 32 turu mücadelesi yer aldı.

INFANTINO'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ Açıklamada görüşlerine yer verilen FIFA Başkanı Gianni Infantino, bilet talebine ilişkin değerlendirmede bulundu. Infantino, "Bir aydan biraz fazla bir sürede yarım milyar bilet talebi, sadece bir istek değil, küresel bir mesajdır." ifadelerini kullandı.