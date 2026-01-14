Yan Diomande için 3 kulüp yarışta

Avrupa basınında yer alan haberlerde, bu üç kulübün yanı sıra Tottenham'ın da daha önce Yan Diomande için gözlemci yolladığı ifade edildi. Genç futbolcunun, kısa sürede birçok kulübün takip listesine girmesi dikkat çekti.

TOTTENHAM DA DAHA ÖNCE DEVREYE GİRDİ

Gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Bayern Münih, Manchester United ve Paris Saint-Germain, Yan Diomande ile yakından ilgileniyor. Söz konusu kulüplerin, genç futbolcuyu izlemek için gözlemci gönderdiği belirtildi.

LEIPZIG ARA TRANSFERDE SATIŞA KAPALI

RB Leipzig cephesinde ise Yan Diomande için net bir tutum sergileniyor. Alman kulübünün, genç oyuncusunu ara transfer döneminde kesinlikle kaybetmek istemediği, yaz transfer döneminde ise gelecek teklifleri değerlendirmeyi planladığı aktarıldı.

100 MİLYON EURO BEKLENTİSİ GÜNDEMDE

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre Leipzig, Avrupa'dan gelen yoğun ilginin farkında. Alman ekibinin, 19 yaşındaki futbolcu için şimdiden 100 milyon euro seviyelerinde bir bonservis beklentisi oluşturduğu belirtildi. Bu rakam, kulübün oyuncuya verdiği değeri gözler önüne serdi.

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Yan Diomande, bu sezon RB Leipzig formasıyla 16 resmi karşılaşmada görev aldı. Genç futbolcu, söz konusu maçlarda 7 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek takımına önemli katkı sağladı.

SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR SÜRÜYOR

RB Leipzig, Yan Diomande'yi geçen yıl yaz transfer döneminde Leganes'ten 20 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. 19 yaşındaki futbolcunun Alman ekibiyle olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Avrupa devlerinin ilgisiyle birlikte Yan Diomande'nin transfer süreci futbol kamuoyunda yakından izleniyor. Leipzig'in yaz döneminde nasıl bir yol izleyeceği, gelecek tekliflerin seviyesine göre netlik kazanacak.