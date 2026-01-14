Final bileti Sadio Mane'den! Senegal - Mısır: 1-0 | MAÇ SONUCU
Afrika Uluslar Kupası yarı final karşılaşmasında Senegal ile Mısır karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi 1-0 kazanan Senegal, turnuvada finale yükselen ilk takım oldu. Karşılaşmanın uzun süre golsüz geçmesinin ardından Senegal, aradığı golü maçın 78. dakikasında buldu. Takımın yıldız ismi Sadio Mané, kaydettiği golle ülkesini finale taşıdı.
Senegal cephesinde mücadeleye damga vuran gelişmelerden biri de savunma hattında yaşandı. Tecrübeli savunmacı Kalidou Koulibaly, maçın 23. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve kenara alındı.
ISMAIL JAKOBS FORMA ŞANSI BULAMADI
Senegal kadrosunda yer alan Galatasaraylı futbolcu Ismail Jakobs, yarı final karşılaşmasında forma şansı bulamadı. Teknik heyet, mücadelede farklı tercihler yaptı.
İKİNCİ YARIDA GELEN GOL FİNALİ GETİRDİ
Karşılaşmanın ikinci yarısında baskısını artıran Senegal, bulduğu tek golle büyük sevinç yaşadı. Son düdüğün ardından Senegal cephesinde finale yükselmenin mutluluğu yaşanırken, Mısır turnuvaya yarı finalde veda etti.
SENEGAL'İN FİNAL TECRÜBESİ DİKKAT ÇEKİYOR
Senegal, Afrika Uluslar Kupası tarihinde daha önce üç kez finale çıkma başarısı gösterdi. Batı Afrika temsilcisi, 2022 yılında oynanan finalde kupayı kazanarak tarihindeki ilk Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu elde etmişti.
FİNAL 18 OCAK'TA OYNANACAK
Afrika Uluslar Kupası'nda final karşılaşması, 18 Ocak Pazar günü oynanacak. Senegal'in finaldeki rakibi, turnuvanın diğer yarı final maçının ardından belli olacak.