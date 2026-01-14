Final bileti Sadio Mane'den! Senegal - Mısır: 1-0 | MAÇ SONUCU

Senegal cephesinde mücadeleye damga vuran gelişmelerden biri de savunma hattında yaşandı. Tecrübeli savunmacı Kalidou Koulibaly, maçın 23. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve kenara alındı.

ISMAIL JAKOBS FORMA ŞANSI BULAMADI

Senegal kadrosunda yer alan Galatasaraylı futbolcu Ismail Jakobs, yarı final karşılaşmasında forma şansı bulamadı. Teknik heyet, mücadelede farklı tercihler yaptı.

İKİNCİ YARIDA GELEN GOL FİNALİ GETİRDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında baskısını artıran Senegal, bulduğu tek golle büyük sevinç yaşadı. Son düdüğün ardından Senegal cephesinde finale yükselmenin mutluluğu yaşanırken, Mısır turnuvaya yarı finalde veda etti.