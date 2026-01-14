Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gözdesi Quinten Tİmber'dan açıklama!
Son dönemde transfer iddialarıyla adı sıkça anılan Feyenoord’un orta saha oyuncusu Quinten Timber, geleceğine dair merak edilen sorulara Hollanda basınında yanıt verdi. İsmi bir süredir Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan futbolcu, transfer sürecine ilişkin net mesajlar verdi ve her ihtimalin masada olduğunu söyledi.
Quinten Timber, hangi ligleri takip ettiğiyle ilgili soruya, Premier Lig'i yakından izlediğini belirterek başladı. İngiltere'nin yanı sıra Serie A ve Bundesliga'yı da takip ettiğini ifade eden Hollandalı oyuncu, Avrupa Ligi'nde Stuttgart ile oynadıkları karşılaşmayı örnek göstererek, dolu tribünler önünde oynamanın kendisi için önemli bir deneyim olduğunu dile getirdi. Timber, yurt dışında oynamanın her zaman hedefleri arasında yer aldığını vurguladı.
VEDA RÖPORTAJI İDDİASINA YANIT
Önümüzdeki yaz transfer döneminde serbest kalacak olması ve şimdiden başka kulüplerle görüşme hakkının bulunması hatırlatılan Quinten Timber, bunun bir veda röportajı olup olmadığı sorusuna net bir cevap vermedi. Hollandalı orta saha, sözleşmesini uzatma, yaz aylarında ayrılma ya da ara transfer döneminde farklı bir kulübe gitme ihtimallerinin tamamının masada olduğunu ifade etti.
TRANSFER GÜNDEMİ VE ODAK NOKTASI
Son dönemde hakkında çok sayıda haber yapıldığını söyleyen Timber, bu durumun zaman zaman dikkat dağıtıcı olabildiğini kabul etti. Buna rağmen şu an önceliğinin Feyenoord formasıyla sahaya çıkıp performans sergilemek olduğunu belirten futbolcu, kontrol edebildiği tek şeyin oyunu olduğunu ve buna odaklanmaya çalıştığını söyledi. Sözleşme sürecinin zihinsel olarak bir etkisi olduğunu da ekledi.
PARA İDDİALARINA AÇIKLAMA
Taraftarların, kendisinin daha fazla para talep ettiği yönünde düşünebileceğine dair soruya da yanıt veren Quinten Timber, bu yorumların gerçeği tam olarak yansıtmadığını belirtti. Konunun yalnızca maddi boyuttan ibaret olmadığını vurgulayan oyuncu, detaylara girmeden, karar sürecinin çok daha kapsamlı olduğunu ifade etti.
TARAFTARA TEŞEKKÜR MESAJI
Feyenoord taraftarlarının kendisini takımda görmek istemesinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Timber, PEC Zwolle maçı sırasında açılan pankartı gördüğünü ve bu durumun kendisini etkilediğini söyledi. Taraftarların desteği için minnettar olduğunu belirten Hollandalı futbolcu, kulüpte kendisine verilen değerin farkında olduğunu kaydetti.