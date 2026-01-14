Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gözdesi Quinten Tİmber'dan açıklama!

Quinten Timber, hangi ligleri takip ettiğiyle ilgili soruya, Premier Lig'i yakından izlediğini belirterek başladı. İngiltere'nin yanı sıra Serie A ve Bundesliga'yı da takip ettiğini ifade eden Hollandalı oyuncu, Avrupa Ligi'nde Stuttgart ile oynadıkları karşılaşmayı örnek göstererek, dolu tribünler önünde oynamanın kendisi için önemli bir deneyim olduğunu dile getirdi. Timber, yurt dışında oynamanın her zaman hedefleri arasında yer aldığını vurguladı.

VEDA RÖPORTAJI İDDİASINA YANIT Önümüzdeki yaz transfer döneminde serbest kalacak olması ve şimdiden başka kulüplerle görüşme hakkının bulunması hatırlatılan Quinten Timber, bunun bir veda röportajı olup olmadığı sorusuna net bir cevap vermedi. Hollandalı orta saha, sözleşmesini uzatma, yaz aylarında ayrılma ya da ara transfer döneminde farklı bir kulübe gitme ihtimallerinin tamamının masada olduğunu ifade etti.