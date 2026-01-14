Connor Gallagher Tottenham'da
Atletico Madrid forması giyen Conor Gallagher, kariyerine İngiltere Premier Lig’de devam etme kararı aldı. İspanyol kulübü, orta saha oyuncusunun transferi için Tottenham ile anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu.
Atletico Madrid tarafından yapılan açıklamada, Conor Gallagher'ın transferi karşılığında kulübün 40 milyon euro bonservis geliri elde edeceği belirtildi. Böylece İspanyol ekibi, İngiliz futbolcunun transferinden önemli bir kazanç sağlamış oldu.
BİR BUÇUK YIL SONRA ÜLKESİNE DÖNDÜ
25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2024 yaz transfer döneminde Chelsea'den Atletico Madrid'e transfer olmuştu. Gallagher, İspanya'da geçirdiği bir buçuk sezonun ardından yeniden İngiltere'ye dönerek Premier Lig'e geri döndü.
ATLETICO MADRID PERFORMANSI
Conor Gallagher, Atletico Madrid formasıyla tüm kulvarlarda toplam 77 resmi karşılaşmada görev aldı. İngiliz futbolcu, bu süreçte 7 gol atarken 7 asistlik katkı sağladı. Orta sahadaki dinamizmi ve çok yönlü oyun yapısıyla takımın önemli isimlerinden biri oldu.
YENİ ADRESİ TOTTENHAM
Premier Lig'de daha önce farklı kulüplerde forma giyen Gallagher, Tottenham'a transferiyle birlikte kariyerine İngiltere'de devam edecek. İngiliz ekibinin, orta saha rotasyonunu güçlendirmek amacıyla bu transferi gerçekleştirdiği ifade ediliyor.
TRANSFER SÜRECİ TAMAMLANDI
Atletico Madrid ve Tottenham arasında varılan anlaşmayla birlikte Conor Gallagher transferi resmiyet kazandı. İngiliz futbolcunun, yeni takımında kısa süre içerisinde çalışmalara başlaması bekleniyor.