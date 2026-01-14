Connor Gallagher Tottenham'da

Atletico Madrid tarafından yapılan açıklamada, Conor Gallagher'ın transferi karşılığında kulübün 40 milyon euro bonservis geliri elde edeceği belirtildi. Böylece İspanyol ekibi, İngiliz futbolcunun transferinden önemli bir kazanç sağlamış oldu.

BİR BUÇUK YIL SONRA ÜLKESİNE DÖNDÜ 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2024 yaz transfer döneminde Chelsea'den Atletico Madrid'e transfer olmuştu. Gallagher, İspanya'da geçirdiği bir buçuk sezonun ardından yeniden İngiltere'ye dönerek Premier Lig'e geri döndü. ATLETICO MADRID PERFORMANSI Conor Gallagher, Atletico Madrid formasıyla tüm kulvarlarda toplam 77 resmi karşılaşmada görev aldı. İngiliz futbolcu, bu süreçte 7 gol atarken 7 asistlik katkı sağladı. Orta sahadaki dinamizmi ve çok yönlü oyun yapısıyla takımın önemli isimlerinden biri oldu.