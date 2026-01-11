Kadınlarda Türkiye şampiyonu Kanarya! Fenerbahçe Opet - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 86-66 | MAÇ SONUCU
Fenerbahçe Opet, Kadınlar Türkiye Kupası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 86-66 yenerek 15. kez mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertliler, geçen sezon ÇBK Mersin'in kazandığı kupanın ardından yeniden adını zirveye yazdırdı.
Kadınlar Türkiye Kupası'nda en büyük belli oldu. Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 86-66 ile mağlup edip kupaya uzandı.
ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR
1. ÇEYREK | FENERBAHÇE OPET - GALATASAARAY ÇAĞDAŞ FAKTORING: 21-16
2. ÇEYREK | FENERBAHÇE OPET - GALATASAARAY ÇAĞDAŞ FAKTORING: 47-35
3. ÇEYREK | FENERBAHÇE OPET - GALATASAARAY ÇAĞDAŞ FAKTORING: 63-55
SADETTİN SARAN TRİBÜNDE
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Süper Kupa finalinin ardından kadın basketbol takımını da tribünden destekledi. Saran, maç boyunca heyecanlı anlar yaşadı ve oyunculara destek verdi.