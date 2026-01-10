Süper Kupa'nın VAR'ı belli oldu!

Merkez Hakem Kurulu, Turkcell Süper Kupa finalinde oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakeminin Ömer Faruk Turtay olacağını açıkladı.

Ayrıca AVAR'da Anıl Usta'nın, AVAR2 de ise Ali Şansalan'ın görev alacağı belirtildi.