Süper Kupa'nın VAR'ı belli oldu!

Merkez Hakem Kurulu, Turkcell Süper Kupa finalinde oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakeminin Ömer Faruk Turtay olacağını açıkladı.

Ayrıca AVAR'da Anıl Usta'nın, AVAR2 de ise Ali Şansalan'ın görev alacağı belirtildi.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götürmek için kıyasıya mücadele edecek. Milyonların merakla beklediği bu dev final, saat 18.45'te başlayacak.

