TFF Süper Lig'de bahis oynayan antrenörleri açıkladı! İşte PFDK'ya sevk edilen 43 isim
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadığı tespit edilen antreörlerin isimlerini duyurdu. Olcan Adın, Can Arat ve Ümit Davala gibi isimlerin de yer aldığı listede 43 kişi bulunuyor.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
TFF'den yapılan açıklamada; "Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig Kulüplerinde görev yapmış olan Antrenörlerden bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir." denildi.
Listede yer alan antrenörler
|ADI
|SOYADI
|1
|MUSTAFA
|SARP
|2
|FEVZİ
|LAYİÇ
|3
|ALİ
|GÜRSEL
|4
|MEHMET BÜLENT
|ALBAYRAK
|5
|MEHMET
|ÖNCAN
|6
|İBRAHİM KEMAL
|MENDERES
|7
|MURAT
|ERBASAN
|8
|OLCAN
|ADIN
|9
|UMUT
|ESKİKÖY
|10
|TANSER
|AYDİN
|11
|HALİL CİHAN
|ÜNAL
|12
|ÜMİT
|DAVALA
|13
|ERTUĞRUL
|ARSLAN
|14
|UFUK
|ÖZBEY
|15
|ERCAN
|AĞAÇE
|16
|AHMET
|DURSUN
|17
|ONUR
|GÜNAL
|18
|KENAN
|OKTAY
|19
|SİNAN
|KÖZEN
|20
|YASİN
|GÜLERYÜZ
|21
|BARIŞ
|KANBAK
|22
|EMİR
|ŞİRANLI
|23
|ERKAN
|AKKOÇ
|24
|İBRAHİM
|KESEREL
|25
|CÜNEYT
|YİS
|26
|YİĞİT
|İNCEDEMİR
|27
|FAHRİ
|TATAN
|28
|HALİT
|EROĞLU
|29
|ERSİN
|AKILVEREN
|30
|ÇOŞKUN
|BİRDAL
|31
|VOLKAN
|ARSLAN
|32
|SERDAR
|TOPRAKTEPE
|33
|TUFAN DENİZ
|DAŞ
|34
|KEREM
|SATILMIŞ
|35
|CAN
|ARAT
|36
|ÖMER
|AYÇİÇEK
|37
|BAYKAL
|AYDINLI
|38
|ONAT
|ÇETİN
|39
|MUSTAFA
|RAMAZAN
|40
|AYKIN
|DEMİR
|41
|OZAN
|KÖPRÜLÜ
|42
|İLKER
|KIREKER
|43
|ONUR CAN
|KORKMAZ