Muçi’nin yanına bir ekleme daha yapacak! 10 numaraya Esteves

Trabzonspor orta sahadaki üretkenlik sorununu çözmek adına rotasını Portekiz'e çevirdi. Teknik direktör Fatih Tekke'nin, "İmkanım olsa Muçi ile rekabet edecek bir hücumcu orta saha alırım" sözlerinden sonra harekete geçen yönetim rotayı Portekiz'e kırdı. Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden A Bola'nın haberine göre; Bordo-Mavililer, Gil Vicente formasıyla kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiren Luis Esteves için ciddi bir ilgi gösteriyor.

Luis Esteves (takvim.com.tr)

Sadece Trabzonspor değil, La Liga'dan iki kulübün de Esteves'in peşinde olduğu belirtildi. Ancak habere göre; Trabzonspor süreci hızlandırarak Gil Vicente'ye somut bir teklif sunmaya hazırlanıyor. 27 yaşındaki 10 numara, tekniği ve oyun görüşüyle Portekiz liginin en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Portekizli yıldız, bu sezon 17 maçta 3 gol 4 asistlik katkı sağlamayı da başardı.

Darlin Yongwa (takvim.com.tr)

YENİ ADAY YONGWA

Trabzonspor'da sol bek transferi için düğmeye basıldı. Savunmanın soluna dinamizm katmak isteyen Karadeniz devi, Fransa'nın Lorient takımında forma giyen Darlin Yongwa'ya kancayı attı. Hem teknik ekibin hem de scout ekibinin izleyerek beğendiği oyuncu için Bordo-Mavili yönetim kulübü Lorient ile ilk teması kurdu. Piyasa değeri 4 milyon Euro olan oyuncu, bu sezon 14 maçta forma giydi.

Chibuike Nwaiwu (takvim.com.tr)

EN PAHALI SAVUNMACI

Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu transferiyle bir tabuyu da yıktı. 5,5 milyon Euro'luk bedel, Nijeryalı stoperi kulüp tarihinde bir savunma oyuncusu için ödenen en yüksek bonservis olarak kayıtlara geçirdi. Nwaiwu, Fatih Tekke'nin savunma kurgusunun en pahalı parçası oldu. Nwaiwu, 5,5 milyon Euro ile kulüp tarihinin en pahalı transferleri listesine 6. sıradan giriş yaptı.

Haber: Yunus Emre Sel