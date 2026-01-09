Ismail Jakobs ve Cherif Ndiaye sevindi Dorgeles Nene ve El Bilal Toure üzüldü! Senegal - Mali: 1-0 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmanın tek golü 27. dakikada Iliman Ndiaye'den geldi. Senegal bu golle üstünlüğü ele geçirirken, skor avantajını maç sonuna kadar korumayı başardı.

MALI 10 KİŞİ KALDI

Mali'de Yves Bissouma, 45+3. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bu kart, maçın kırılma anlarından biri oldu.