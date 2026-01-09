PODCAST CANLI YAYIN

Ismail Jakobs ve Cherif Ndiaye sevindi Dorgeles Nene ve El Bilal Toure üzüldü! Senegal - Mali: 1-0 | MAÇ SONUCU

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas’ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın çeyrek final maçında Senegal ile Mali karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0 kazanan Senegal, adını yarı finale yazdırdı.

Karşılaşmanın tek golü 27. dakikada Iliman Ndiaye'den geldi. Senegal bu golle üstünlüğü ele geçirirken, skor avantajını maç sonuna kadar korumayı başardı.

MALI 10 KİŞİ KALDI

Mali'de Yves Bissouma, 45+3. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bu kart, maçın kırılma anlarından biri oldu.

Sadio Mane (AA)

SÜPER LİG OYUNCULARININ DURUMU

Senegal kadrosunda yer alan Ismail Jakobs karşılaşmada süre almazken, Cherif Ndiaye 75. dakikada oyuna dahil oldu. Mali cephesinde ise Dorgeles Nene 55. dakikada, El Bilal Toure ise 82. dakikada sahaya çıktı.

RAKİP BEKLENİYOR

Bu sonucun ardından Senegal, yarı finalde Mısır – Fildişi Sahili eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

