Türk futbolunda bahis skandalı: 489 kişiye men cezası
TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis soruşturması kapsamında aralarında hakem, gözlemci ve temsilcilerin de bulunduğu 489 kişi hakkında 2 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası uygulanmasına karar verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, bahis eylemi nedeniyle PFDK'ye sevk edilen; üst klasman gözlemcileri, klasman gözlemcileri, müsabaka temsilcileri, son 5 yıl içinde TFF bünyesinde hakemlik yapanlar, bölgesel hakemler, bölgesel yardımcı hakemler, bölgesel gözlemciler ile haklarında idari tedbir uygulanarak incelemesi süren 2 futbolcu olmak üzere toplam 489 kişinin 2 ila 12 ay süreyle men cezasına çarptırıldığı belirtildi.
6 KİŞİ İÇİN İNCELEME DEVAM EDİYOR
Açıklamada, kurulun 14 isim hakkında ceza tayinine yer olmadığına karar verdiği, 6 kişi için ise inceleme ve idari tedbirin devamına hükmettiği ifade edildi.
Ayrıca, 2 kişiyle ilgili idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz şekilde sürdürülmesine karar verildiği kaydedildi.