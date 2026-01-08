Türk futbolunda bahis skandalı: 489 kişiye men cezası

TFF 'den yapılan açıklamada, bahis eylemi nedeniyle PFDK 'ye sevk edilen; üst klasman gözlemcileri, klasman gözlemcileri, müsabaka temsilcileri, son 5 yıl içinde TFF bünyesinde hakemlik yapanlar, bölgesel hakemler, bölgesel yardımcı hakemler, bölgesel gözlemciler ile haklarında idari tedbir uygulanarak incelemesi süren 2 futbolcu olmak üzere toplam 489 kişinin 2 ila 12 ay süreyle men cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Futbolda bahis soruşturmasında 489 kişi hakkında men cezası, AA

6 KİŞİ İÇİN İNCELEME DEVAM EDİYOR

Açıklamada, kurulun 14 isim hakkında ceza tayinine yer olmadığına karar verdiği, 6 kişi için ise inceleme ve idari tedbirin devamına hükmettiği ifade edildi.

Ayrıca, 2 kişiyle ilgili idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz şekilde sürdürülmesine karar verildiği kaydedildi.